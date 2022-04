LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 900 auf 950 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der Halbleiterausrüster die Schätzungen bis 2025 angehoben habe, sei überraschend hoch gewesen, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Belastungen in diesem Jahr seien vorübergehend. Innerhalb des Sektors bleibe ASML am aussichtsreichsten./mf/mis