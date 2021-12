Aktie in diesem Artikel ASML NV 715,10 EUR

-0,14% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen ASML NV 715,10 EUR -0,14% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ASML in einem Ausblick auf 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Im Bereich Hardware bleibe er mit Blick auf den Anbieter von Lithographiesystemen optimistisch, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche. Er erwartet weiteres Aufwärtspotenzial 2022 und auch mit Blick auf die längerfristigen Ziele bis 2025. Dabei verwies er auf eine erwartete fortgesetzte strukturelle EUV-Nachfrage./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 04:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.