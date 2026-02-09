DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7840 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

08:16 Uhr
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,90 €		 Abst. Kursziel*:
68,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
89,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,35%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

08:16 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu ATOSS Software AG

EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Erwerb von 2.610 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Erwerb von 1.745 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 2.656 Restricted ...
finanzen.net Börse Frankfurt: So steht der TecDAX am Montagmittag
finanzen.net TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
StockXperts ATOSS Software: Auch ein Opfer der KI?
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Acquisition of 2,610 shares of ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) as part of share-based remuneration due to the vesting of 3,984 ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Acquisition of 1,745 shares of ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) as part of share-based remuneration due to the vesting of 2,656 Restricted Stock ...
EQS Group EQS-News: Unbroken record series with high revenue momentum for cloud and subscriptions – 20th record year in a row for revenue and earnings
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-AFR: ATOSS Software SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
