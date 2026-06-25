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Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

13:31 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
21,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

13:31 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
10:36 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
24.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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