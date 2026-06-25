AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,83 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
21,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
|13:31
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|24.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research