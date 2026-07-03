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Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

09:16 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet mit über dem Konsens liegenden Verkaufszahlen bei Autohero, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Juli schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,77 €		 Abst. Kursziel*:
53,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,47%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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