AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,82 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AI Analyse
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes Europageschäft treffe auf eine im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 04:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,54 €
|Abst. Kursziel*:
71,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,10%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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