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Symbol ATOGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
21,00 EUR 0,06 EUR 0,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Verkaufszahlen von AutoHero ab dem vierten Quartal anziehen werden, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,54 €		 Abst. Kursziel*:
71,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,19%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

09:06 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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