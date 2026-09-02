JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 21,00 EUR 0,06 EUR 0,29% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Verkaufszahlen von AutoHero ab dem vierten Quartal anziehen werden, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com