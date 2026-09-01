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Symbol BCLYF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Barclays Buy

08:01 Uhr
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
Barclays plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Barclays Buy

Unternehmen:
Barclays plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jonathan Pierce 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,01 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Barclays plc

08:01 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
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