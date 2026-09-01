Jefferies & Company Inc.

Barclays Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com