Barclays Aktie
Marktkap. 77,78 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jonathan Pierce
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,01 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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