DAX 24.787 -0,5%ESt50 6.233 -0,8%MSCI World 4.839 -0,3%Top 10 Crypto 8,2445 -1,2%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 55.178 -1,0%Euro 1,1427 -0,2%Öl 85,79 +1,9%Gold 3.991 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 PayPal A14R7U Apple 865985 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Übernahme-Krimi: PayPal-Vorstand bremst Stripe aus -- Telekom, Micron, Hims & Hers, Novo Nordisk, Rheinmetall, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
Hims & Hers-Aktie mit Kursrutsch: Short-Report nährt wohl neue GLP-1-Sorgen - Auch Novo Nordisk-Aktie schwächer Hims & Hers-Aktie mit Kursrutsch: Short-Report nährt wohl neue GLP-1-Sorgen - Auch Novo Nordisk-Aktie schwächer
Nächste Verkaufswelle: Warum die Aktien von Micron, Sandisk und Co. einfach nicht zur Ruhe kommen Nächste Verkaufswelle: Warum die Aktien von Micron, Sandisk und Co. einfach nicht zur Ruhe kommen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
47,45 EUR -0,14 EUR -0,29 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 46,87 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

13:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
47,45 EUR -0,14 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) stünden im Einklang mit dem Marktkonsens, schrieb Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Jahresziele bestätigen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,68 €		 Abst. Kursziel*:
4,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,37%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

13:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Bayer Overweight Barclays Capital
13.07.26 Bayer Buy UBS AG
13.07.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktienbewertung JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Bayer-Aktie erhält Overweight
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Milliarden-Chance Hybridweizen gegen Schuldenproblem: Bayer-Aktie unter Druck
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Deutsche Welle Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Financial Times Bayer sells stake in contraceptives business to Apollo in €3bn financing deal
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer secures 3.0 billion euros to improve capital structure
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen