ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 10,85 auf 11,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die beiden spanischen Großbanken BBVA und Santander würden wegen ihrer internationalen Aktivitäten stärker als andere Geldhäuser von Wechselkursen beeinflusst, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zehn Jahren hätten Währungseffekte die Buchwerte beider Titel per saldo in Milliardenhöhe belastet. In den vergangenen drei Jahren habe der Trend jedoch zugunsten der Banken gedreht dank starker Währungen Brasiliens und Mexikos./bek/la

