LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 6,30 auf 6,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Analyst Fernando Gil De Santivanes passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht der Spanier an. Im Fokus stehe nun der Investorentag Mitte des Monats./ag/mis