NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BBVA von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 7,30 Euro angehoben. Analyst Alvaro Serrano gibt damit den Papieren den Vorzug vor den abgestuften Santander-Aktien. Zinserhöhungen in Mexiko dürfte die dortige Ergebnisdynamik kräftig antreiben, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem Investorentag könnte die BBVA den Anlegern eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 11 bis 12 Prozent avisieren./ag/mis