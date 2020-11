MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal von 169 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der IT-Dienstleister komme in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin gut voran, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen bis 2022 an und betonte, er mache sich keine Sorgen um die Margenentwicklung im kommenden Jahr./tih/ajx