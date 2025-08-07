DAX 24.186 +0,0%ESt50 5.352 +0,4%Top 10 Crypto 15,99 +1,1%Dow 44.086 +0,3%Nas 21.407 +0,8%Bitcoin 99.808 -0,8%Euro 1,1661 +0,0%Öl 66,39 +0,0%Gold 3.394 -0,1%
Bechtle Aktie

Marktkap. 4,42 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
40,44 EUR 3,60 EUR 9,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Bechtle benötige zur Zielerreichung noch ein starkes zweites Halbjahr mit weiteren Nachfrageimpulsen aus dem öffentlichen Bereich. Nach dem dritten Jahresviertel dürfte sich der Blick dann zunehmend auf 2026 richten. Das Unternehmen sollte vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren und wieder auf seinen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren können./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Kaufen

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
36,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
40,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

17:11 Bechtle Kaufen DZ BANK
12:56 Bechtle Buy UBS AG
10:56 Bechtle Buy Warburg Research
09:46 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Bechtle Buy Baader Bank
mehr Analysen

