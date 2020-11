FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen von 146 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein gutes zweites Quartal in einem schwierigen Umfeld abgeliefert, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von seiner breiten Aufstellung und sei auf einem guten Weg, das obere Ende der Jahresprognose zu erreichen./tav/he