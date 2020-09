FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle von 162 auf 172 Euro je Aktie angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Im zweiten Halbjahr sei mit einer Wachstumsbeschleunigung zu rechnen, die Bewertung bleibe aber ambitioniert, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er betonte in der Studie die zentrale Bedeutung von IT-Sicherheit und Datenschutz für die Softwareindustrie./ajx/ag