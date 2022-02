FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp attestierte dem IT-Dienstleister in einer am Freitag vorliegenden Studie durchwachsene Jahreszahlen unter dem Eindruck nach wie vor knapper Komponenten. In den drei Quartalen zuvor habe sich Bechtle durch die Lieferketten-Probleme gekämpft, zum Jahresschluss hätten sie sich dann aber doch noch spürbar ausgewirkt./tih/men