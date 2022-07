FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle nach Zahlen von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von starken vorläufigen Quartalszahlen des IT-Dienstleisters in einem sich eintrübendem Makro-Umfeld./ajx/he