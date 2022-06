FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe in jeglicher Hinsicht die richtigen Signale gesendet, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf einen etwas optimistischeren Ausblick und viele weitere gute Nachrichten des Konsumgüterkonzerns./ag/tih