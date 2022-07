LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er rechne am 3. August mit abermals soliden Quartalszahlen des Autobauers sowie mit einer Bestätigung der Jahresziele, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek