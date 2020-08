LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 92 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne senkte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Autoherstellers für 2020 und 2021. Der Quartalsbericht sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nur wenige Hersteller könnten sich aber damit brüsten, das Ziel für den CO2-Ausstoß in Europa im laufenden Jahr bereits überzuerfüllen. Zudem sei BMW ordentlich ins zweite Halbjahr gestartet./bek/mis