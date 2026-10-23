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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

20:51 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 187,72		 Abst. Kursziel*:
41,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 188,31		 Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

20:51 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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