Boeing Aktie
Marktkap. 132,86 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 187,72
|Abst. Kursziel*:
41,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 188,31
|Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 268,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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