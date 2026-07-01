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Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

08:01 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 650 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schon vor der Analystenveranstaltung am 9. Juli, der auch den 100. Tag der neuen Konzernchefin Meg O'Neill im Amt bedeute, habe der Ölkonzern die Neuorganisation seiner Geschäftsstruktur angekündigt, schrieb Mark Wilson in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er passte seine Schätzungen für das zweite Quartal an seine aktualisierten Annahmen für die Volumina sowie die Auswirkungen der Preisentwicklung an und sieht sich nun 6 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,64 £		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:01 BP Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 BP Buy UBS AG
11.06.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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