BP Aktie
Marktkap. 82,16 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 600 auf 550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Ölpreise reduzierte Lofting derweil seine Kursziele um durchschnittlich fünf Prozent./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,64 £
|Abst. Kursziel*:
18,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
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|10:56
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|BP Buy
|UBS AG
|01.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
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|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
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|26.05.26
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|Jefferies & Company Inc.