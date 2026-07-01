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ISIN GB0007980591

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Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

10:56 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 600 auf 550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Als Reaktion auf die zuletzt gesunkenen Ölpreise reduzierte Lofting derweil seine Kursziele um durchschnittlich fünf Prozent./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,64 £		 Abst. Kursziel*:
18,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:56 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 BP Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 BP Buy UBS AG
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