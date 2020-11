FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 45 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das zweite Quartal sei beim Ergebnis besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für unter anderem den Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 und 2021 habe er als Reaktion auf die Zahlen erhöht./ssc/mis