FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zu einem neuen Ausblick sehe sich der Chemikalienhändler nach wie vor nicht in der Lage, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe strategische Unsicherheiten./bek/la