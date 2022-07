LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy sieht eher in dem Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers im November und weniger in den bevorstehenden Geschäftszahlen für das zweite Quartal die Chance für eine Neubewertung. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la