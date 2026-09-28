Dürr Aktie
Marktkap. 1,13 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Quartalszahlen des Anlagenbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. In puncto Umsatz und Marge dürfte sich im dritten Quartal eine Verbesserung zum Vorquartal abzeichnen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Hold
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,36 €
|Abst. Kursziel*:
28,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,74%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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