NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Vorlage des Quartalsberichts auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen seien gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den höheren Erträgen im Kerngeschäft stünden anziehende Kosten gegenüber./tav/mis