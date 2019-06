ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Presseberichten über eine mögliche weitere Verkleinerung des Investmentbanking auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Radikale Umbrüche dürfte es nicht geben, doch immerhin dürfte die Bank das tun, was sie sich leisten könne, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zeige immerhin die Willen zum Handeln. Zusammen mit eine transparenten Ausweisung von Kern- und Nichtkerngeschäft könnte das den Aktienkurs stützen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.