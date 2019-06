LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6,50 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die in der Presse kolportierten möglichen Veränderungen im Management und die Schaffung einer Sparte, um das Nicht-Kern-Geschäft abzubauen und damit die riskogewichteten Aktiva zu verringern, wären kein wirklich großer Wurf, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bank würde selbst dann weitere Restrukturierungsmaßnahmen brauchen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.