FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Analyst Robert Grindle nahm in einer am Montag vorliegenden Studie bis auf eine Erhöhung des Wachstums im deutschen Mobilfunkgeschäft keine bedeutenden Änderungen an seinen operativen Erwartungen vor. Die Aktie bleibe im Vergleich zu Wettbewerbern gut positioniert, unter anderem wegen des überlegenen Free Cashflow. Abseits der Tochter T-Mobile US werde dem übrigen Geschäft ein sehr niedriger Aktienwert beigemessen./tih/ngu