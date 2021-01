FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Telekom nach vorläufigen Zahlen von T-Mobile US auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 19,50 Euro je Aktie belassen. Die US-Mobilfunktochter der Bonner habe für das Schlussquartal 2020 erneut ein sehr robustes Kundenwachstum berichtet, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die T-Aktie bleibt weiterhin eine seiner Top-Empfehlungen im Sektor./gl/ajx