Ukraine-Krieg: Erste russische Einheiten dringen in Kiew vor. ElringKlinger trotzt der Corona-Krise. BVB scheitert in der Europa League - Tieferes Abrutschen in rote Zahlen möglich. Weizenpreis: China hebt Import-Einschränkungen für russischen Weizen auf. Börsengang noch dieses Jahr? VW prüft Umsetzbarkeit von Porsche-IPO.