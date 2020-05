LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 16,50 auf 17,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Telekommunikationskonzern habe aus seiner Sicht beeindruckende Zahlen präsentiert, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz erhöhter Prognosen sei die Börsenbewertung des Unternehmens derzeit im Einklang mit dem Sektor, was er als fair ansehe./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 19:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.