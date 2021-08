LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 22,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Telekomkonzern habe erneut ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend hob er seine Schätzungen leicht an. Sämtliche Sparten hätten Stärke gezeigt./ck/bek