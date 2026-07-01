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Symbol DRWKF

DZ BANK

Drägerwerk Halten

15:51 Uhr
Drägerwerk Halten
Aktie in diesem Artikel
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
87,00 EUR 1,80 EUR 2,11%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Drägerwerk

Zusammenfassung: Drägerwerk Halten

Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
86,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
87,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

15:51 Drägerwerk Halten DZ BANK
28.05.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.01.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Preliminary figures Q1 2026: Earnings significantly above prior year
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