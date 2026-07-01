Drägerwerk Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 9,32 Div. Rendite 3,27%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
Drägerwerk Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:09 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Halten
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
86,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
87,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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|Drägerwerk Halten
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|Drägerwerk Halten
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|16.01.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:51
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
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|28.05.26
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|16.01.26
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