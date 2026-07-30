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Enel Aktie

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9,82 EUR -0,11 EUR -1,09 %
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Marktkap. 97,57 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
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WKN 928624

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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

Jefferies & Company Inc.

Enel Buy

08:01 Uhr
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,82 EUR -0,11 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Energiekonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Italiener sei solide. Seine Erwartungen seien vor allem im Strom-Einzelhandel und der Stromerzeugung übertroffen worden, aber auch die Steuern seien niedriger./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,89 €		 Abst. Kursziel*:
7,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name:
Arturo Murua 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
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