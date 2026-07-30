Enel Aktie
Marktkap. 97,57 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Energiekonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Italiener sei solide. Seine Erwartungen seien vor allem im Strom-Einzelhandel und der Stromerzeugung übertroffen worden, aber auch die Steuern seien niedriger./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,89 €
|Abst. Kursziel*:
7,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name:
Arturo Murua
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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