Enel Aktie
Marktkap. 94,79 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,59 €
|Abst. Kursziel*:
2,23%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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