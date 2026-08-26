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Enel Aktie

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9,51 EUR ±0,00 EUR -0,04 %
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Marktkap. 94,79 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

AI Analyse

Bernstein Research

Enel Market-Perform

08:16 Uhr
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,51 EUR 0,00 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,59 €		 Abst. Kursziel*:
2,23%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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