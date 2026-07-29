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E.ON Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

08:01 Uhr
EON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,92 EUR 0,35 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon in einem Ausblick auf die Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Pavan Mahbubani glaubt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass die Resultate die Jahresziele untermauern werden. Er erwartet ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,88 Milliarden Euro./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Overweight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,85 €		 Abst. Kursziel*:
15,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,69%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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