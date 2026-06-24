EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 78,28 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton kappte zwar am Montag seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Nach der Kurskorrektur sei die Bewertung aber noch attraktiver geworden./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,95 €
|Abst. Kursziel*:
36,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,14%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:51
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research