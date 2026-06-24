DAX 24.727 +0,2%ESt50 6.229 +0,1%MSCI World 4.747 +0,1%Top 10 Crypto 7,7980 +2,0%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.620 +0,6%Euro 1,1406 +0,2%Öl 72,08 -1,4%Gold 4.063 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy im Fokus
Top News
Nike, PepsiCo, Hershey, Kimberly-Clark: Vier Aktien mit jahrzehntelanger Dividendentradition im Überblick Nike, PepsiCo, Hershey, Kimberly-Clark: Vier Aktien mit jahrzehntelanger Dividendentradition im Überblick
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Über diese Dividende können sich Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anleger freuen SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Über diese Dividende können sich Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
165,30 EUR -2,75 EUR -1,64 %
STU
152,43 CHF -3,22 CHF -2,07 %
BRX
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 78,28 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Goldman Sachs Group Inc.

EssilorLuxottica Buy

08:51 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
165,30 EUR -2,75 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton kappte zwar am Montag seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Nach der Kurskorrektur sei die Bewertung aber noch attraktiver geworden./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,95 €		 Abst. Kursziel*:
36,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,14%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:51 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx EssilorLuxottica-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele für das Unternehmen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt EssilorLuxottica-Ziel auf 181 Euro - 'Hold'
Dow Jones Meta-Aktie gibt trotzdem ab: Neue Produktlinie von KI-Datenbrillen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: Wäre ein Investment in EssilorLuxottica vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen