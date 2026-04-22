EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 95,74 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 325 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum des Optikkonzerns im ersten Quartal sei ein Beleg für die robuste Wachstumsstärke, auch wenn die Dynamik gegenüber dem außerordentlichen Schlussquartal 2025 wie erwartet abgenommen habe, schrieb Julien Dormois in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das zweite Halbjahr ließen allerdings eine Neukalibrierung der Konsensschätzungen für 2026 erwarten. Anteilsgewinne in einem wachsenden Markt, Innovationen sowie die Partnerschaft mit und Beteiligung von Meta würden indes einen Kursanstieg der Aktie rechtfertigen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
202,60 €
|Abst. Kursziel*:
48,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
204,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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