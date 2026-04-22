JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das erste Quartal sei rundum solide gewesen, zog Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erstes Fazit. Der Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe sein prozentual zweistelliges Wachstumsprofil bestätigt. Der jüngste Ausverkauf der Aktien aus Sorge vor neuem Wettbewerb sei übertrieben. In dem Kursniveau sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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