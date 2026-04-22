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Marktkap. 95,74 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
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WKN 863195

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ISIN FR0000121667

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Symbol ESLOF

JP Morgan Chase & Co.

EssilorLuxottica Overweight

08:01 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
204,00 EUR 5,60 EUR 2,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das erste Quartal sei rundum solide gewesen, zog Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erstes Fazit. Der Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe sein prozentual zweistelliges Wachstumsprofil bestätigt. Der jüngste Ausverkauf der Aktien aus Sorge vor neuem Wettbewerb sei übertrieben. In dem Kursniveau sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
202,60 €		 Abst. Kursziel*:
65,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
204,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,22%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
291,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:01 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
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