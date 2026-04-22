EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 95,74 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das erste Quartal sei rundum solide gewesen, zog Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein erstes Fazit. Der Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe sein prozentual zweistelliges Wachstumsprofil bestätigt. Der jüngste Ausverkauf der Aktien aus Sorge vor neuem Wettbewerb sei übertrieben. In dem Kursniveau sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
202,60 €
|Abst. Kursziel*:
65,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
204,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,22%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
291,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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