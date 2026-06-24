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FedEx Aktie

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278,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
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Marktkap. 66,66 Mrd. EUR

KGV 22,20 Div. Rendite 1,41%
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Symbol FDX

Jefferies & Company Inc.

FedEx Buy

13:21 Uhr
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
278,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 316,83		 Abst. Kursziel*:
13,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 316,30		 Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name:
Stephanie Moore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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