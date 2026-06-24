FedEx Aktie
Marktkap. 66,66 Mrd. EURKGV 22,20 Div. Rendite 1,41%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 316,83
|Abst. Kursziel*:
13,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 316,30
|Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
|
Analyst Name:
Stephanie Moore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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