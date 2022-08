FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius SE von 36 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die jüngste Gewinnwarnung an./ag/gl