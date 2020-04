LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum ersten Quartal von 2800 auf 2850 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Duft- und Aromenhersteller sei stärker als erwartet gewachsen und auch im zweiten Jahresviertel sei mit einer hohen Nachfrage aus dem Nahrungsmittelbereich zu rechnen, schrieb Analyst Arthur Reeves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte auch die Schwäche im Parfümgeschäft ausgleichen. Reeves passte seine Schätzungen entsprechend an. Allerdings sei die Bewertung der Aktien weiterhin überzogen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.