Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 20,59 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 SEK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
144,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-9,72%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
144,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,72%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,13 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
