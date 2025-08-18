Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

