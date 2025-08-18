DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 15,80 -0,9%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.712 -1,0%Euro 1,1659 +0,0%Öl 66,21 -0,4%Gold 3.336 +0,2%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

12,91 EUR +0,17 EUR +1,29 %
FSE
144,00 SEK +0,85 SEK +0,59 %
STO
Marktkap. 20,59 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight

08:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
12,91 EUR 0,17 EUR 1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 134 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe keine eindeutigen Einstiegsgründe bei der Aktie der Modekette, schrieb Matthew Clements am Montagabend in einem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal per Ende September. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Schnitt um 6 Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 SEK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
144,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
-9,72%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
144,00 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,72%
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,13 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

