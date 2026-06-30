Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,98 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Underperform"belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
130,00 SEK
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
165,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-21,26%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.