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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

Bernstein Research

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform

14:11 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underperform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,99 EUR 0,09 EUR 0,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Underperform"belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
130,00 SEK
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
165,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-21,26%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,78 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

14:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
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26.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
26.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
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