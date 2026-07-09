HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,09 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,03 €
|Abst. Kursziel*:
38,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,79%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|HENSOLDT Underperform
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|HENSOLDT Underperform
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|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
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|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital