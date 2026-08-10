DAX 26.488 +0,4%ESt50 6.561 +0,2%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3045 +2,9%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,25 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich
E.ON-Aktie gibt nach: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum E.ON-Aktie gibt nach: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.618,00 EUR -28,50 EUR -1,73 %
STU
1.514,83 CHF -23,22 CHF -1,51 %
BRX
finanzen.net zero
Hermès (Hermes International) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 172,25 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Hermès (Hermes International) Buy

10:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.618,00 EUR -28,50 EUR -1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2320 auf 1920 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.920,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.617,50 €		 Abst. Kursziel*:
18,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.618,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.876,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:31 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
29.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Wie Experten die Hermès (Hermes International)-Aktie im Juli einstuften
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hermes auf 1800 Euro - 'Neutral'
dpa-afx ROUNDUP: Geschäfte des Luxuskonzerns Hermes ziehen wieder an - Kurseinbruch
dpa-afx KORREKTUR: Geschäfte des Luxuskonzerns Hermes ziehen wieder an
dpa-afx Hermès-Aktie dennoch mit kräftigem Verlusten: Geschäfte ziehen wieder an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hermes auf Tief seit Anfang 2023 - Geschäftszahlen enttäuschen
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.