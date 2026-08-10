Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 172,25 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2320 auf 1920 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das zweite Quartal habe sich die Stimmung für die europäische Luxusgüterbranche nur verhalten gebessert, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jeweiligen Aktien entwickelten sich weiter auseinander. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besser als andere Segmente sollte sich das Juwelengeschäft entwickeln, angeführt von Richemont. Weitere Outperformer seien Brunello Cucinelli und Burberry./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.920,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.617,50 €
|Abst. Kursziel*:
18,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.618,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.876,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital